Стало известно, запустят ли в Новосибирске салют на День России 12 июня

Ждать ли запуска салюта в честь празднования Дня России, рассказали в мэрии Новосибирска.

На День России в Новосибирске изначально не планировалось запускать пиротехнику.

«На День России мы никогда не запускали салют. Обычно организовывали его на День Победы, День города, Новый год. Но последнее несколько лет из-за политической ситуации в стране не запускали его. Исключение было в этом году в честь Юбилея Победы», – заявили Сиб.фм в мэрии Новосибирска.

Станет ли «исключением» День города в этом году, власти пока не приняли решение.

Ранее Сиб.фм опубликовал полную программу празднования Дня России 12 июня 2025 года.