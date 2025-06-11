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общество

Стало известно, запустят ли в Новосибирске салют на День России 12 июня

Фото: freepik

Ждать ли запуска салюта в честь празднования Дня России, рассказали в мэрии Новосибирска.

На День России в Новосибирске изначально не планировалось запускать пиротехнику.

«На День России мы никогда не запускали салют. Обычно организовывали его на День Победы, День города, Новый год. Но последнее несколько лет из-за политической ситуации в стране не запускали его. Исключение было в этом году в честь Юбилея Победы», – заявили Сиб.фм в мэрии Новосибирска.

Станет ли «исключением» День города в этом году, власти пока не приняли решение.

Ранее Сиб.фм опубликовал полную программу празднования Дня России 12 июня 2025 года.

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Кристина Уколова
Журналист

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