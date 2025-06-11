Судьба дворника из Новосибирска заинтересовала Бастрыкина

Председатель Следственного комитета РФ, Александр Бастрыкин, проявил интерес к ситуации в Новосибирске, где дворник, отличающийся хулиганским поведением, стал объектом внимания.

В связи с сообщениями в средствах массовой информации, Бастрыкин дал указание провести расследование действий дворника, нарушающих права жителей Новосибирска.

Согласно информации, опубликованной в прессе, пожилой мужчина, имеющий судимость и работающий дворником, систематически совершает противоправные действия в отношении семейной пары, нанося ущерб их имуществу. В частности, он повредил шины их автомобилей и совершил поджог входной двери, предварительно облив её легковоспламеняющейся жидкостью. От его действий страдают и другие жильцы дома.

Пресс-служба Следственного управления СК России отмечает, что, несмотря на многочисленные обращения жителей в полицию, дворник до сих пор не понес ответственности за свои действия.

Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку в отношении как самого хулигана-дворника, так и сотрудников полиции, которые не приняли необходимых мер для предотвращения противоправных действий и привлечения виновного к ответственности.

Глава Следственного комитета ожидает предоставления доклада, включающего в себя анализ всех обстоятельств, изложенных в телевизионном сюжете.