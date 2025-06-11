Министерство обороны Российской Федерации опубликовало информацию о ходе специальной военной операции по состоянию на 31 мая 2025 года.

На всех направлениях СВО российские войска продолжают наступательные действия, нанося значительные потери противнику. На севере группировка "Север" продвинулась вглубь обороны, уничтожив до 165 военнослужащих ВСУ, три бронемашины и три артсистемы, включая американскую гаубицу М777, в районах Сумской области.

На харьковском направлении поражены две механизированные бригады противника. Группировка "Запад" заняла выгодные позиции, ликвидировав до 220 военных, бронемашину "Казак" и три склада боеприпасов в Харьковской области и ДНР.

"Южная" группировка улучшила тактическое положение, уничтожив до 135 военных, танк и польскую САУ "Krab" в ДНР. "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР, развивая наступление в Днепропетровской области, где противник потерял до 685 человек и 11 единиц техники.

На запорожском и херсонском направлениях группировка "Днепр" ликвидировала до 70 военных, две американские гаубицы М777. Всего за сутки авиация и артиллерия поразили 147 объектов, включая производства БПЛА, склады боеприпасов и пункты дислокации. ПВО сбило 5 бомб JDAM, снаряд HIMARS и 120 дронов.