Утром 11 июня в Новосибирске произошло два ДТП с переворотом: один человек погиб

Одно столкновение случилось на выезде из «Европейского берега», другое — на дороге в сторону Кольцово. Спасатели продолжают работу на местах происшествий.

Два серьёзных дорожно-транспортных происшествия с переворотами автомобилей произошли в Новосибирске утром 11 июня. Обе аварии зафиксированы с интервалом менее часа — информация о них поступила от очевидцев и распространяется в городских телеграм-каналах.

Первая авария произошла около 8 утра на выезде с жилого микрорайона «Европейский берег» на улицу Большевистскую. Там столкнулись два легковых автомобиля. От удара один из них опрокинулся на бок. На месте работают спасатели и скорая помощь, движение в районе перекрёстка затруднено — образовалась пробка.

Второе ДТП случилось вскоре после этого на дороге между Академгородком и посёлком Кольцово. Там перевернулся микроавтобус. По предварительным данным, один человек погиб. Точные причины происшествия и количество пострадавших уточняются.

Обстоятельства обеих аварий устанавливаются. В городской Госавтоинспекции пока воздерживаются от официальных комментариев, но известно, что в обоих случаях на месте работают сотрудники МЧС и экстренных служб.