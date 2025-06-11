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общество

В аэропорту Толмачёво появился тариф Яндекс Go «Самый быстрый» — такси будет приезжать быстрее

.kommersant.ru

Сервис теперь подбирает машину по скорости прибытия, а не только по классу — пользователи экономят время в пиковых точках города.

Пассажирам новосибирского аэропорта Толмачёво стал доступен новый тариф в сервисе Яндекс Go — «Самый быстрый». С его запуском система назначает тот автомобиль, который приедет быстрее всех, а не просто подходит по заданному классу. По расчётам аналитиков компании, время ожидания машины сократится в среднем на 15%.

При оформлении поездки пользователь может выбрать сразу несколько классов, например, «Эконом» и «Комфорт». Алгоритм определяет ближайшего водителя среди всех доступных категорий и автоматически направляет заказ именно ему. Это особенно актуально в локациях с высокой плотностью пассажиропотока, таких как вокзалы и аэропорты.

В Толмачёво действует специальная логика распределения заказов: машины назначаются не по ближайшему расположению, а в порядке электронной очереди. Параллельно система использует прогнозную ML-модель, которая анализирует расписание рейсов и поток пассажиров на ближайшие 30 минут. Если спрос резко возрастает, приложение автоматически отправляет приглашения водителям поблизости.

Благодаря такому механизму возле аэропорта всегда находятся свободные машины, что снижает риски всплеска цен в часы пик и повышает предсказуемость сервиса.

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Юрий Перевозов
Журналист

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