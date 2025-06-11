В Новосибирск прибудет ковчег с мощами блаженной Матроны Московской

Ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской прибудет в Новосибирск.

Как сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии русской православной церкви для Сиб.фм, с 19 по 24 июня в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска будет находиться ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. По благословению Патриарха Кирилла святыню привезли из Тульской епархии.

Известно, что Матрона Московская — одна из самых почитаемых православных святых, она обладает даром чудотворения, а также помогает всем страждущим. В дни пребывания ковчега в соборе пройдут молебны и акафисты святой.

Встреча ковчега состоится 19 июня в 10:00, заключительный молебен и проводы — 24 июня в 18:30.

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