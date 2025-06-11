В Новосибирске изъяли более 80 сумок с секонд-хендом у нелегальных продавцов

Рейд в Дзержинском районе выявил несанкционированную торговлю подержанными вещами — на нарушителей составлены административные протоколы.

В Дзержинском районе Новосибирска прошёл очередной рейд по выявлению нелегальной торговли. Совместно с полицией сотрудники мэрии проверили несколько точек, где, по оперативной информации, осуществлялась несанкционированная реализация подержанной одежды и других товаров народного потребления.

Как сообщили в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, в ходе проверки было обнаружено свыше 80 сумок с секонд-хендом, размещённых в непредусмотренных для торговли местах. Вся продукция изъята, нарушители до завершения оформления протоколов с места скрылись.

На лиц, занимавшихся незаконной торговлей, составлены административные материалы по статьям 5.2 и 9.1 закона Новосибирской области об административных правонарушениях. Речь идёт о нарушении порядка размещения временных объектов и торговле в неустановленных местах.

В мэрии подчеркнули, что борьба с подобной деятельностью будет продолжена — рейды проходят регулярно и направлены на упорядочивание городской торговли и обеспечение санитарных норм в местах с повышенной проходимостью.