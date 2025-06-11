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общество

В Новосибирске осуждён 19-летний мужчина за диверсии на железной дороге и объектах связи

Kp.ru

За поджоги по заданию из интернета суд назначил 5,5 года колонии общего режима и изъял вознаграждение в доход государства.

За поджоги по заданию из интернета суд назначил 5,5 года колонии общего режима и изъял вознаграждение в доход государства.

Новосибирский областной суд приговорил к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы молодого жителя города, признанного виновным в совершении двух диверсий на объектах транспорта и связи. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, речь идёт о целенаправленных поджогах оборудования на станции Обь и в инфраструктуре сотовой связи.

По материалам дела, преступления были совершены в интересах третьих лиц — обвиняемый, которому на тот момент не исполнилось 18 лет, получил задание через интернет и действовал за денежное вознаграждение. В результате его действий был сожжён кабельный напольный шкаф на железнодорожной станции и оборудование базовой станции мобильного оператора. Общий ущерб составил более 800 тысяч рублей.

Суд также постановил обратить в доход государства средства, полученные осуждённым в результате совершения преступлений.

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Юрий Перевозов
Журналист

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