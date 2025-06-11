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общество

В Новосибирске осуждены пятеро участников похищения и вымогательства доли в квартире

Ru.freepik.com

Организатором преступления стала мать потерпевшей — она хотела лишить дочь собственности, применив насилие и удержание.

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор пятерым местным жителям, которых признали виновными в похищении человека, покушении на похищение, вымогательстве и грабеже. В центре дела — семейный конфликт: обвиняемые пытались силой заставить молодую женщину отказаться от доли в квартире, расположенной в Самаре.

Как установило следствие, в октябре 2021 года мать потерпевшей, действуя с родственниками и знакомыми, предприняла первую попытку похищения дочери в Новосибирске, но она провалилась. Весной 2022 года преступный план был реализован — девушку насильно вывезли в Самару, где удерживали три дня. Ей удалось сбежать и обратиться в полицию.

Суд приговорил фигурантов дела к лишению свободы на срок от 7 до 10 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов.

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Юрий Перевозов
Журналист

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