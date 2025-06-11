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недвижимость общество

В Новосибирске подорожала аренда квартир

Фото: Сиб.фм

Квартиры всех типов стали дороже под аренду в Новосибирске.

В мае 2023 года в Новосибирске выросли арендные ставки на все типы квартир. По данным портала «Мир квартир», аналогичная тенденция наблюдалась и в большинстве других российских городов.

Так, аренда однокомнатных квартир подорожала в 52 из 70 обследованных городов, двухкомнатных — в 52, трёхкомнатных — в 56. Наибольший рост цен зафиксирован в Астрахани, Севастополе и Сочи.

Снижение ставок было отмечено только в отдельных регионах, включая Курган, Орёл и Белгород.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Новосибирск заработал 19 млн рублей на туристическом налоге

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Валерия Митрохина
Журналист

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