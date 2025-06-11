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вчера 21:36
политика

В Новосибирске подвели итоги первого этапа конкурса первичных отделений «Единой России»

Novosibirsk.er.ru

Победители получат грантовую поддержку для развития своей деятельности

Региональное отделение партии «Единая Россия» объявило победителей первого этапа конкурса первичных отделений. Лидеров выбрали в двух номинациях — за внедрение лучших практик народной программы и за активную мобилизацию избирателей на предварительном голосовании.

В номинации по реализации народной программы определены 61 победитель, в том числе 15 городских и 19 отделений в городских округах. Как отметила председатель регионального совета первичных отделений Ольга Мельникова, участники показали высокую вовлечённость и внесли значительный вклад в работу партии.

Конкурс проводится для выявления и поддержки наиболее эффективных местных инициатив. В рамках оценки учитывалась результативность информирования граждан, уровень вовлечения в партийную деятельность и процент явки на предварительное голосование.

Победители первого этапа получат гранты в размере от 40 до 300 тысяч рублей. Средства направят на техническое оснащение, организацию мероприятий и поддержку активистов. Отобранные отделения продолжат участие в федеральном этапе конкурса.

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Юрий Перевозов
Журналист

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