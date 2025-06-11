В Новосибирске произошёл массовый сбой в работе мобильного интернета

Сбой в работе мобильного интернета зафиксировали в Новосибирске.

Сегодня днем, 11 июня, в Новосибирске зафиксировали масштабный сбой в работе мобильного интернета — жители города жалуются, что связь не работает в торговых центрах, на площади Калинина, в районе Берёзовой рощи и других локациях.

Сиб.фм также проверил информацию на сервисе Сбой.РФ. Так, на данный момент больше всего жалоб поступило на оператор МТС — 324 жалобы, из них примерно 16% приходятся на Новосибирскую область, далее – Билайн — 118 жалоб, около 4% из Новосибирской области.

Также фиксируются проблемы у МегаФона и Tele2, но официальная статистика по этим операторам пока не уточняется.

Напомним, что накануне жители Омске также столкнулись со сбоем в работе мобильного интернета, проблемы с подключением длились почти пять дней — с 7 по 11 июня. Причины — профилактика оборудования и меры безопасности.

Ранее Сиб.фм писал, что на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев проходит масштабная замена участка тепломагистрали диаметром 400 мм длиной около 300 метров.