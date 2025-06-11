В Новосибирске утвердили 60 участников проекта «Герои НовоСибири» — ветераны СВО пройдут управленческое обучение

Программа поможет адаптировать боевой опыт к задачам гражданской службы и развития региона.

Финальный этап отбора в региональный образовательный проект «Герои НовоСибири» завершён. По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, Общественный совет сформировал список из 60 участников — это ветераны и действующие участники специальной военной операции, выразившие готовность применить свой опыт в мирной профессиональной среде.

Образовательная программа разработана на 502 академических часа и включает четыре тематических модуля, три межмодульных этапа и семь онлайн-курсов. Она направлена на развитие управленческих компетенций, подготовку к службе в органах власти и реализацию гражданских инициатив. В программу включены занятия по государственному управлению, командной работе, стрессоустойчивости, лидерству и проектному мышлению.

Первый поток из 30 человек начнёт обучение 1 июля, второй стартует 13 октября. Занятия пройдут на базе Президентской академии и корпоративного университета правительства области. Помимо учебных блоков, участники проекта смогут посетить спортивные и культурные мероприятия, получить психологическую поддержку, а также встретиться с чиновниками и общественниками, имеющими аналогичный жизненный опыт.

Проект реализуется при поддержке региональных властей и направлен на социальную интеграцию, профессиональную адаптацию и раскрытие лидерского потенциала участников.