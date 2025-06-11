В Новосибирске в 2025 году отремонтируют 43 километра дорог на сумму 2,5 миллиарда рублей

Работы проведут на 37 участках улично-дорожной сети. Часть финансирования — дополнительная поддержка по решению губернатора.

Власти Новосибирска утвердили план по масштабному обновлению улично-дорожной сети на следующий год. В 2025 году в городе будет отремонтировано 37 участков дорог общей протяжённостью 43 километра. Общая сумма, выделенная на эти цели, составит 2,5 миллиарда рублей, в том числе один миллиард направлен в рамках отдельного распоряжения губернатора Новосибирской области.

Как сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на оперативном совещании, дополнительные средства позволили сохранить объёмы дорожных работ на уровне прошлого года. Сейчас администрация завершает подготовку конкурсной документации и планирует начать процедуры закупок в ближайшее время, чтобы обеспечить своевременное начало ремонта.

Особый акцент будет сделан на соблюдении графика и качестве дорожного покрытия. В мэрии подчёркивают, что работы должны быть завершены до начала осенне-зимнего периода. В список ремонтируемых объектов войдут как внутригородские магистрали, так и улицы в жилых районах.