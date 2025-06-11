В Новосибирске выставили на продажу редкий Ford Probe 1989 года за 415 тысяч рублей

Автомобиль с японской начинкой и американским кузовом стал малотиражной экзотикой на отечественном вторичном рынке.

На одном из популярных онлайн-сервисов в Новосибирске появилось объявление о продаже редкой для России модели — Ford Probe первого поколения. За автомобиль 1989 года выпуска с пробегом 123 тысячи километров владелец просит 415 тысяч рублей. Согласно информации в ПТС, у машины было более четырёх собственников.

Ford Probe — совместная разработка компаний Ford и Mazda, построенная на японской платформе Mazda G. Модель позиционировалась как альтернатива купе Ford Mustang и должна была привлечь молодую аудиторию, предпочитающую передний привод и более «японский» стиль управления. Автомобиль оснащён 2,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 145 лошадиных сил.

Первое поколение выпускалось с 1988 по 1992 год, однако из-за невысокого спроса и конкуренции внутри самого бренда производство модели завершилось в 1997 году. Сегодня Ford Probe остаётся нишевым выбором для любителей раритетной техники и поклонников 90-х.