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общество

В Новосибирске завершили расследование дела о взятках главе «Корпорации развития Новосибирской области»

Precedent.tv

По версии следствия, чиновник получал многомиллионные суммы через посредника — директора управляющей компании Промышленно-логистического парка.

Следственные органы утвердили обвинительное заключение по делу бывшего генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова. Его обвиняют в четырёх эпизодах получения взяток в особо крупном размере, а также в покушении на получение взятки. Дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд Новосибирска.

По данным следствия, взятки передавались через посредника — гендиректора АО «УК „ПЛП“», который также проходит обвиняемым по делу. Следователи полагают, что в обмен на незаконное вознаграждение Зырянов предоставлял коммерческим структурам преимущества при реализации проектов на территории Промышленно-логистического парка, а также содействовал в решении имущественных и административных вопросов.

Суммы, фигурирующие в материалах, относятся к категории «особо крупные» — согласно Уголовному кодексу РФ, это означает не менее одного миллиона рублей. Расследование проводилось региональными силовыми структурами при координации прокуратуры Новосибирской области.

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Юрий Перевозов
Журналист

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