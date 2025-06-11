В Новосибирске женщина родила ребёнка в поезде на ходу — роды приняли прямо на вокзале

Пассажирка дальнего маршрута не успела доехать до больницы — помощь оказали сотрудники медпункта станции Новосибирск-Главный.

Ночью 10 июня на железнодорожной станции Новосибирск-Главный произошла нештатная, но счастливая ситуация — прямо в вагоне поезда «Кисловодск – Тында» у одной из пассажирок начались преждевременные роды. Женщина родила ребёнка за считанные минуты до остановки состава на платформе.

Как сообщили в Западно-Сибирской железной дороге, сразу после начала родов проводники вызвали скорую помощь. Одновременно к вагону прибыли сотрудники медпункта вокзала — врач Наталья Варавина и фельдшер Диана Степанова. Поскольку всё происходило стремительно, роды пришлось принимать прямо в салоне поезда, без возможности транспортировки в медицинское учреждение.

Состояние роженицы и новорождённого врачи оценили как удовлетворительное. После оказания первой помощи мать и ребёнок были доставлены в городскую больницу. По информации ЗСЖД, подобные случаи на вокзале происходят крайне редко, но персонал прошёл необходимую подготовку и сработал профессионально.