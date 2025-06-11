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проиcшествия

В Новосибирской области в ДТП погиб 22-летний пассажир — водитель выехал на встречную полосу

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Стали известны подробности смертельного ДТП под Новосибирском.

Сегодня утром, 11 июня, около 06:45 часов на дороге между Академгородком и Кольцово в Новосибирской области произошло смертельное ДТП.

По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, 23-летний водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz под управлением 63-летнего мужчины. Из-за сильного удара Mercedes опрокинулся.

В результате аварии погиб 22-летний пассажир Toyota — он скончался на месте. А водитель микроавтобуса получил травмы.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ и полиция, выясняются все обстоятельства аварии.

Напомним, что утром 11 июня обнаружили труп мужчины

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Валерия Митрохина
Журналист

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