В Новосибирской области выставлен на продажу редкий экземпляр Ford

В Новосибирске можно приобрести спортивный автомобиль Ford Probe, выпущенный в 1989 году. Владелец оценил этот автомобиль в 415 тысяч рублей, разместив объявление о продаже на специализированной интернет-платформе.

В объявлении указано, что Ford Probe оборудован 2,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 145 лошадиных сил. Автомобиль оснащен автоматической трансмиссией и передним приводом. Пробег составляет 123 тысячи километров, и за время эксплуатации у машины было несколько владельцев.

Интересно, что Ford Probe – это плод сотрудничества Ford и Mazda, построенный на базе Mazda G. Первое поколение этой модели производилось с 1988 по 1992 год, а второе – с 1993 по 1997 год. Снятие с производства было обусловлено невысоким спросом: к 1997 году было продано менее 20 тысяч единиц этой модели.