В Новосибирской области заболеваемость гепатитом А снизилась сразу в восемь раз

В регионе с начала года заболеваемость гепатитом А упала в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора Новосибирской области, уровень заболеваемости в три раза ниже средних многолетних показателей.

Позитивной динамике способствовали усиленные меры профилактики: контроль за учреждениями, торговлей, питанием и качеством водоснабжения. Все пробы воды в 2025 году показали отсутствие возбудителя. Также главную роль сыграла вакцинация — в 2024 году прививки получили свыше 45 тысяч человек — в два раза больше, чем годом ранее. С начала 2025 года иммунизированы уже более 20 тысяч жителей.

Напомним, что из-за глобального потепления в реках Новосибирской области может появиться новый возбудитель описторхоза