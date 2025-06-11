В центре Новосибирска появился мурал, посвященный труженикам тыла

В рамках проекта Сбера в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне уличные художники из Новосибирска нарисовали муралы в 11 Городах трудовой доблести в Сибири. 11 июня завершились работы по созданию десятой по счету картины – на улице Орджоникидзе в Новосибирске, возле оперного театра.

Образы городов у каждого свои – где-то в центре внимания оказались герои промышленного производства, горного дела, сельского хозяйства, а где-то образования и культуры. И выбрать образ для Новосибирска, по словам авторов, оказалось очень непросто. Остановились в итоге на образе, связанном с оперным театром, куда во время войны была эвакуирована значительная часть культурного наследия страны, в том числе из Третьяковской галереи и Эрмитажа. Строительство самого театра оперы и балета продолжалось даже в самые тяжелые годы войны, а город, помимо бесценных экспонатов, принял также театральные и балетные труппы.

«Мы уделяем большое внимание связи поколений. Отдаем дань памяти тем, кто отстоял нашу свободу в те годы. Образ, созданный для Новосибирска, на наш взгляд, передает мысль о том, что даже во время Великой Отечественной войны находилось время и для культурных ценностей, что был еще островок мирной жизни», – рассказал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

«Хотим сказать отдельное спасибо Сберу за то, что помогли нам с организационными вопросами – благодаря им в самом центре города появился такой великолепный фасад», – рассказывает координатор проекта Марина Яки.

Работу выполнили художники из стрит-арт-бюро «ТакНадо». Над созданием мурала трудились три человека. Полотно высотой 22 метра они создали за шесть дней. Заключительный, одиннадцатый мурал проекта будет создан в Норильске в ближайшее время.