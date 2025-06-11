Врачи и пекари на вес золота: аналитики рассказали, каких специалистов не хватает Новосибирску

Рынок труда Новосибирской области в 2025 году претерпел серьёзные изменения. Количество востребованных профессий сократилось с 55 до 31, что на 44% меньше, чем летом 2024 года. Такие данные предоставили аналитики с «hh.ru».

Особенно остро ощущается нехватка медицинских работников. На одну вакансию врача приходится лишь 0,8 резюме, для фармацевтов-провизоров этот показатель равен 1,0, а для медсестёр — 1,2. В топе самых нужных специалистов оказались главные врачи, заведующие отделениями, медицинские представители, а также слесари, сантехники, инженеры, токари, дворники, повара, пекари, кондитеры, фрезеровщики и шлифовщики.

Продолжает наблюдаться дефицит и в других сферах: автослесари, автомеханики, продавцы, мерчандайзеры, электромонтажники, агрономы, уборщики, риелторы и метрологи также в дефиците — на каждую вакансию по этим специальностям приходится меньше четырёх резюме.

При этом за год из списка самых востребованных профессий выбыли директора магазинов и сетей, инженеры-электронщики, монтажники, мастера по ремонту техники и операторы производственных линий.

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