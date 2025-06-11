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общество

Врачи стали самой дефицитной профессией в Новосибирске в 2025 году

Ru.freepik.com

Медицинские кадры снова в остром дефиците — на одну вакансию приходится меньше одного резюме.

Врачи возглавили рейтинг самых дефицитных профессий Новосибирской области в 2025 году. Согласно свежим данным служб занятости, на одну открытую вакансию в этой сфере приходится всего 0,8 резюме. Это означает, что спрос стабильно превышает предложение, и дефицит медицинских специалистов сохраняется, несмотря на меры господдержки.

Проблему подтверждают и региональные аналитики рынка труда. По их словам, наибольший кадровый голод фиксируется в государственных учреждениях, где нагрузка на персонал продолжает расти. Вместе с врачами в тройку наиболее востребованных вошли инженеры пуско-наладочных работ и специалисты пищевой отрасли. Также сохраняется высокий спрос на квалифицированные рабочие специальности.

Эксперты связывают ситуацию с продолжающимся оттоком кадров в частный сектор и другие регионы, а также с несоответствием условий труда ожиданиям молодых специалистов.

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Юрий Перевозов
Журналист

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