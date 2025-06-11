Военная сводка к 11 июня.

На южных рубежах ДНР отмечается продвижение российских подразделений. В районе Красноармейска (Покровска) штурмовые группы выдвинулись к населённому пункту Новониколаевка, преодолев минные заграждения противника. После зачистки данного направления боевые действия могут переместиться в район Муравки, что создаст предпосылки для выхода на новые участки в Днепропетровской области.

Ситуация в Днепропетровской области

По данным из открытых источников, в данном регионе отмечается значительное превосходство российских сил над украинскими подразделениями. Командование 72-й отдельной бригады ВСУ сообщает о десятикратном численном перевесе противника на отдельных участках фронта.

Курское направление

На территории Курской области продолжаются попытки прорыва украинских формирований. На Тёткинском направлении с начала мая зафиксировано 191 попытка пересечения границы, включая 39 случаев с применением бронетехники. Последняя атака в районе Нового Пути была отражена с использованием БПЛА, после чего подразделения 47-й бригады ВСУ отошли к Павловке.

Заявления руководства НАТО

Генсек альянса Марк Рютте в очередной раз заявил о необходимости подготовки к потенциальной угрозе со стороны России. При этом он подчеркнул, что текущий конфликт не отменяет долгосрочных рисков для стран-членов организации. Данные заявления сопровождаются призывами к увеличению оборонных бюджетов и модернизации вооружённых сил государств НАТО.

Состояние танкового парка ВСУ

Согласно данным зарубежных изданий, из 31 переданного Украине танка Abrams в строю осталось не более четырёх единиц. Значительная часть этих машин была либо уничтожена, либо стала трофеем российских войск. Зарубежные военные эксперты отмечают уязвимость данной техники к современным средствам поражения, особенно в условиях активного использования беспилотных систем.

Технические особенности бронетехники

Международные специалисты обращают внимание на недостаточную защищённость американских танков от ударов с воздуха. По мнению австралийских военных, особенности конструкции Abrams делают их малопригодными для ведения боевых действий в условиях современного конфликта.

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