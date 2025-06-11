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«Вырастил поганку — получи Таганку»: выращивание грибов может обернуться уголовным делом

Фото: Сиб.фм

Юрист Алла Георгиева предупредила об ответственности за разведение на дачах грибов, содержащих психоактивные вещества.

В интервью агентству «Прайм» она пояснила, что культивирование грибов с псилоцибином и псилоцином (таких как панзолус или коноцибе) грозит административным или уголовным наказанием в зависимости от количества.

Если выращено более 20 экземпляров, это считается крупным размером по ч. 1 ст. 231 УК РФ и карается штрафом до 300 тыс. рублей, обязательными работами до 480 часов или лишением свободы до двух лет. При превышении 200 штук наступает ответственность за особо крупный размер, что может привести к восьми годам тюрьмы.

Также эксперт отметила, что сбор редких грибов из Красной книги (например, мухомора крошащегося, паутинника душистого, вешенки небродийской, трюфеля летнего, шишкогриба хлопьеножкового, опёнка чеканного или трутовика корнелюбивого) грозит штрафом до миллиона рублей.

Ранее Сиб.фм рассказывал о грибах, после которых наступает смерть.

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Рафаэль Адам
Журналист

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