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общество

Wildberries введёт склад в Новосибирской области до конца 2025 года

Фото: freepik

В Wildberries подтвердили планы ввода склада под Новосибирском.

В компании Wildberries&Russ подтвердили, что первая очередь складского комплекса в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области будет сдана до конца 2025 года. Площадь ввода — 50 тыс. кв. м. Сейчас на объекте ведётся заливка полов, благоустройство территории, монтаж пожарной системы, наружных сетей водоснабжения и канализации.

Общая площадь будущего логистического центра составит 160 тыс. кв. м, инвестиции — 9,2 млрд руб.

По данным региональных властей, при полном запуске объект обеспечит рабочими местами до 7,5 тыс. человек. Об этом пишет портал РБК Новосибирск.

Напомним, что отдых в Новосибирской области сравнялся с ценами в Таиланде и Турции

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Валерия Митрохина
Журналист

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