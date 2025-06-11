Wildberries введёт склад в Новосибирской области до конца 2025 года

В Wildberries подтвердили планы ввода склада под Новосибирском.

В компании Wildberries&Russ подтвердили, что первая очередь складского комплекса в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области будет сдана до конца 2025 года. Площадь ввода — 50 тыс. кв. м. Сейчас на объекте ведётся заливка полов, благоустройство территории, монтаж пожарной системы, наружных сетей водоснабжения и канализации.

Общая площадь будущего логистического центра составит 160 тыс. кв. м, инвестиции — 9,2 млрд руб.

По данным региональных властей, при полном запуске объект обеспечит рабочими местами до 7,5 тыс. человек. Об этом пишет портал РБК Новосибирск.

Напомним, что отдых в Новосибирской области сравнялся с ценами в Таиланде и Турции