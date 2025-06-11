Заксобрание Новосибирской области подвело итоги исполнения бюджета-2024

11 июня в Законодательном Собрании Новосибирской области заслушали отчет об исполнении регионального бюджета за 2024 год. Несмотря на отдельные недоработки в капитальном строительстве и ЖКХ, общие показатели признаны удовлетворительными.

Заместитель председателя правительства – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко сообщил, что доходы бюджета составили 296,3 млрд рублей, что на 2,1 млрд превысило прогноз и на 24,1 млрд (8,9%) больше, чем в 2023 году. Расходы достигли 316,4 млрд рублей, выполнив план на 92,4% и превысив прошлогодний уровень на 25,5 млрд. По словам министра, финансовая самостоятельность региона укрепилась.

Основная часть расходов (61,7%) направлена на социальную сферу – образование, здравоохранение, культуру и соцполитику. В этих областях финансирование выросло на 12,5% по сравнению с 2023 годом, достигнув 195,2 млрд рублей. Однако остаются проблемы в реализации программ ЖКХ, дорожного строительства и модернизации сельской инфраструктуры, особенно в газификации и водоснабжении.

Спикер заксобрания Андрей Шимкив отметил, что, несмотря на рост доходов и улучшение исполнения бюджета по сравнению с предыдущим годом, сохраняются трудности в капитальном строительстве и программах «Чистая вода» и «Комплексное развитие сельских территорий». Он подчеркнул, что в условиях экономических вызовов региону удается сохранять социальные приоритеты и выполнять обязательства перед населением.

Ранее сообщалось, что правительство предлагает исключить региональные научные центры из структуры РАН.