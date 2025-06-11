«Зажат водитель»: два автомобиля столкнулись на новосибирской трассе

Авария произошла на Гусинобродском тракте, пострадал один человек

Вечером в среду, 11 июня, в Новосибирском районе на Гусинобродском тракте произошло серьёзное ДТП. Столкнулись Toyota Chaser и Hyundai Creta. По словам очевидцев, водитель одного из автомобилей оказался зажат в салоне, на месте работали экстренные службы.

Инцидент произошёл вблизи села Раздольное. Одна из машин получила значительные повреждения и врезалась в барьерное ограждение. Вокруг были выставлены аварийные знаки. Пострадавшему водителю оказали помощь.

Информация об аварии появилась в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте» и в онлайн-сервисе 2ГИС. Причины столкновения и подробности произошедшего уточняются.