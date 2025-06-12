5 тысяч жителей Каменки сутки остаются без света и воды в Новосибирской области

Крупная авария в посёлке Каменка Новосибирской области оставила без электроснабжения и водоснабжения около 5 тысяч человек. На момент 12 июня отключение жизненно важных коммуникаций продолжается уже более суток, при этом организованная доставка питьевой воды для жителей так и не была налажена.

«Ситуация в микрорайоне Близком и прилегающих территориях остаётся критической. Мы не получаем информации о сроках восстановления электричества и воды», — жалуются местные жители в соцсетях.

Хотя в отдельных районах Каменки электроснабжение уже восстановлено, микрорайоны Близкий и Чкаловский продолжают оставаться без света, что вызывает растущее недовольство среди населения. При этом представители компании «Россети Новосибирск» заявляют, что авария не относится к их зоне ответственности.

Ранее Сиб.фм рассказывал о массовой аварии с участием инкассатора.