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проиcшествия

5 тысяч жителей Каменки сутки остаются без света и воды в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

Крупная авария в посёлке Каменка Новосибирской области оставила без электроснабжения и водоснабжения около 5 тысяч человек. На момент 12 июня отключение жизненно важных коммуникаций продолжается уже более суток, при этом организованная доставка питьевой воды для жителей так и не была налажена.

«Ситуация в микрорайоне Близком и прилегающих территориях остаётся критической. Мы не получаем информации о сроках восстановления электричества и воды», — жалуются местные жители в соцсетях.

Хотя в отдельных районах Каменки электроснабжение уже восстановлено, микрорайоны Близкий и Чкаловский продолжают оставаться без света, что вызывает растущее недовольство среди населения. При этом представители компании «Россети Новосибирск» заявляют, что авария не относится к их зоне ответственности.

Ранее Сиб.фм рассказывал о массовой аварии с участием инкассатора.

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Рафаэль Адам
Журналист

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