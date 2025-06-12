82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
12 июня, 16:44
пробки
2/10
погода
+28°C
курсы валют
usd 79.00 | eur 90.00
82.76% -1.2
сегодня
12 июня, 16:44
пробки
2/10
погода
+28°C
курсы валют
usd 79.00 | eur 90.00
сегодня 14:07
общество

Будет ли мобилизация в России в 2025 году: что известно на данный момент

Фото: Сиб.фм

На фоне слухов о возможной новой волне мобилизации в России в 2025 году власти опровергают подобные заявления.

Министерство обороны и представители Госдумы подчёркивают, что никакой новой мобилизации не проводится и в ближайших планах не значится. Распространённые в соцсетях сообщения о якобы готовящейся мобилизации на 300–500 тысяч человек официально названы дезинформацией.

Весной 2025 года в стране проходит обычная призывная кампания — в армию отправляют около 160 тысяч срочников в возрасте от 18 до 30 лет. Это рекордное число за последние годы, но в Кремле подчёркивают: речь идёт именно о срочной службе, а не мобилизации.

При этом власти делают ставку на добровольцев и контрактников, которые, по словам официальных лиц, в достаточном количестве пополняют состав вооружённых сил.

Возможность масштабной мобилизации пока не рассматривается как необходимая мера.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.