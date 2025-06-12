День России-2025: картинки с поздравлением для рассылки

12 июня в России отмечается День России — один из главных государственных праздников страны.
День России символизирует единство и независимость российского народа. Этот праздник был учреждён в 1992 году и приурочен к дате принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, которая стала важным шагом на пути к формированию современной России как самостоятельного и независимого государства.
В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, концерты, парады, а также праздничные салюты.
Сиб.фм собрал картинки с поздравлением в честь праздника.