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общество

День России-2025: картинки с поздравлением для рассылки

Фото из открытых источников

12 июня в России отмечается День России — один из главных государственных праздников страны.

День России символизирует единство и независимость российского народа. Этот праздник был учреждён в 1992 году и приурочен к дате принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, которая стала важным шагом на пути к формированию современной России как самостоятельного и независимого государства.

В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, концерты, парады, а также праздничные салюты.

Сиб.фм собрал картинки с поздравлением в честь праздника.

Фото День России-2025: картинки с поздравлением для рассылки 2

Фото День России-2025: картинки с поздравлением для рассылки 3

Фото День России-2025: картинки с поздравлением для рассылки 4

Фото День России-2025: картинки с поздравлением для рассылки 5

Фото День России-2025: картинки с поздравлением для рассылки 6

Фото День России-2025: картинки с поздравлением для рассылки 7

Фото День России-2025: картинки с поздравлением для рассылки 8

Фото День России-2025: картинки с поздравлением для рассылки 9

Фото День России-2025: картинки с поздравлением для рассылки 10

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Валерия Митрохина
Журналист

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