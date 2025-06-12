День России в Новосибирске: опубликована программа мероприятий на выходные

Стала известна программа мероприятий в Новосибирске на День России.

В 2025 году День России, отмечаемый 12 июня, выпадает на четверг. Благодаря переносу выходного с 7 января, россиян ждут длинные выходные с 12 по 15 июня — целых четыре дня отдыха.

В Новосибирске в эти дни запланирована масштабная праздничная программа: концерты, фестивали, мастер-классы, экскурсии и спортивные мероприятия — всё это пройдёт в парках, скверах и культурных учреждениях города.

Сиб.фм собрал главные события праздника.

12 июня

11:00 — Концерт «Мы – дети твои»; Сквер Калинина, ул. Театральная, 1

12:00 — Возложение цветов; Мемориал на ул. В. Старощука, 5/1

12:00 — Открытие Всероссийского марафона «Кантата. Россия»; Михайловская набережная; Новосибирский симфонический оркестр, капелла, интерактивные площадки, спортивный фестиваль «Вызов», ярмарка, мастер-классы, «Молодецкие игры», «Ремесленная слобода»

12:00 — Концерт с участием «Сибиринушки» и мужского ансамбля; Площадь ДК «Академия», ул. Ильича, 4

12:00 — Фестиваль «Роллер Фест» (0+); ул. Новоморская

13:00 — Фестиваль «Танец России» (6+); Дом учёных, Морской пр., 20; от 400 рублей

14:00 — Экскурсия и мастер-класс «Россия – моя история», ул. Старощука, 24; по предварительной записи

14:00 — VI фестиваль «Мы – дети твои»; Парк Первомайский, ул. Маяковского, 5а

16:00 — Мастер-класс «Снимаем мультфильм»; Театр «Глобус», ул. Каменская, 1

16:00 — Саксофонист Константин Молодцов; Михайловская набережная

16:00 — «Музыка нас связала»; Центральный парк, ул. Мичурина, 8

16:00 — Праздничный концерт; ТРК «Эдем», ул. Кутателадзе, 4/4

16:00 — Интерактивная программа; сквер «Зелёный остров», ул. Проезд энергетиков, 29

17:00 — Концерт «Моя Россия»; Новосибирский музыкальный театр, ул. Каменская, 43

18:00 — Танцевальные уроки; Центральный парк, ул. Мичурина, 8

18:00 — Концерт «Ко Дню России» (6+); НОВАТ, Красный пр., 36; цена: от 500 до 1500 рублей.

14 июня

10:00 — Конкурс народного творчества; Центр культуры Дзержинского района, ул. Театральная, 1

12:00 — Экскурсия «Закулисье музыкального мира»; ГКЗ им. А.М. Каца, Красный пр., 18/1; цена: 500 рублей

13:00-17:00 — Программа для всей семьи; Парк музеев «Галерея времени», 1-е Мочищенское шоссе, 1/6; цена: 1 200 рублей (до 5 лет — бесплатно)

16:00 — Саксофонист Молодцов; Михайловская набережная

18:00 — Фестиваль «Крыша Open Air»; Центральный парк

18:00 — Концерт «Летние мелодии» (12+); Камерный зал филармонии, Красный пр., 32; цена 1000 рублей.

15 июня

10:00 — Фестиваль славянской культуры «Солнцеворот»; ДК «СТМ», ул. Забалуева, 47

12:00 — Экскурсия «Легенды Дома Ленина»; Камерный зал филармонии, Красный пр., 32; цена: 500 рублей

15:00 — Программа от ВИА «Ретро»; Центральный парк, ул. Мичурина, 8

15:00 — Фестиваль моды и таланта; ДК «Прогресс», Красный пр., 167

16:00 — K-pop random dance; Михайловская набережная

16:00 — Саксофонист Молодцов; Михайловская набережная

18:00 — Концерт «Летние мелодии» (12+); Камерный зал филармонии, Красный пр., 32; цена: 1000 рублей

18:00 — Концерт-сюита Эдуарда Артемьева (12+); ГКЗ им. А.М. Каца, Красный пр., 18/1; цена: от 500 до 1000 рублей

00:00 — «Ночной забег»; Михайловская набережная.

С 14 по 15 июня

С 14:00 по 22:00 в новосибирском парке «Арена» состоится долгожданное музыкальное шоу «Черника MusicFest» (0+). Цена — от 3000 рублей.