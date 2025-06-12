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общество

Губернатор Новосибирской области Травников поздравил новосибирцев с Днём России

Фото: Сиб.фм

Андрей Травников поздравил новосибирцев с Днём России 12 июня.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил жителей Новосибирска с Днём России 12 июня в своем Telegram-канале. Он отметил, что Россия — великая держава с уникальной историей и богатым культурным наследием. По его словам, россияне бережно сохраняют и развивают вековые традиции, трудясь на благо страны.

Травников также подчеркнул значимость праздника, который символизирует величие страны и напоминает о традициях единства и патриотизма. Он выразил уверенность в великом будущем России, пожелав мира, добра и новых достижений.

Напомним, что в Новосибирске выставили на продажу огромный флаг России за 45 000 рублей

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Валерия Митрохина
Журналист

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