Кресты трогать нельзя: Госдума взялась за защиту религиозных символов — что это значит для Новосибирска

Законопроект «о крестопаде» уже одобрен в первом чтении — теперь за удаление религиозных деталей с храмов на фото могут грозить санкции.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий удалять кресты и другие религиозные символы с изображений культовых сооружений. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс — теперь СМИ, блогерам, дизайнерам и рекламным агентствам придётся быть осторожнее: фотошопить купола без крестов или убирать минареты с вида мечетей может оказаться незаконным.

По словам депутата Александра Аксёненко, законопроект направлен на защиту чувств верующих и недопущение «переписывания истории». В документе подчёркивается, что защита распространяется на традиционные для России конфессии — православие, ислам, буддизм и иудаизм. Исключения могут составить только технические случаи, когда символы оказываются неразборчивыми из-за качества изображения или архитектурной композиции.

Что это значит для жителей Новосибирска?

В практическом плане — осторожнее придётся быть не только федеральным изданиям, но и региональным блогерам, фотографам, муниципальным структурам и тем, кто оформляет наружную рекламу, особенно вблизи культовых зданий. Например, изображения собора Александра Невского, мечети на Станиславского или буддийских объектов в Бердске больше не должны редактироваться с «обезличиванием» религиозных элементов.

Обсуждение законопроекта началось на фоне недовольства верующих по поводу случаев, когда на рекламных материалах и даже открытках с видами Москвы, Казани и Санкт-Петербурга храмы публиковались без крестов. Представители Русской православной церкви назвали это «осквернением и переписыванием духовного кода нации». Инициативу поддержал Всемирный русский народный собор, а также несколько религиозных и культурных организаций.

Второе и третье чтения ожидаются осенью. В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.