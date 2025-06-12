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проиcшествия

Машину разорвало: водитель погиб, 6-летний ребёнок в больнице

Ru.freepik.com

Трасса Р-255 снова не простила ошибки — жуткое ДТП под Новосибирском: одна из машин превратилась в груду металла. Подробности с места трагедии.

Смертельная авария произошла утром 12 июня в Болотнинском районе Новосибирской области. На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» 22-летний водитель Lada Priora пошёл на обгон — и буквально влетел в Mitsubishi под управлением 48-летнего мужчины. От удара японскую иномарку отбросило прямо в кроссовер JAC.

Машины смяты до неузнаваемости. Водитель Mitsubishi погиб на месте. В салоне находился 6-летний мальчик — он получил травмы и был госпитализирован. Его состояние уточняется.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Причины трагедии сейчас устанавливаются. В ГИБДД напоминают: трасса Р-255 считается одной из самых аварийных в регионе, особенно в утренние и вечерние часы.

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Юрий Перевозов
Журналист

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