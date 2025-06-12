МВД объявило в розыск вдову сибирского миллиардера Дмитрия Босова

МВД России объявило в розыск Катерину Босов* — вдову миллиардера Дмитрия Босова.

Катерина Босов*, вдова миллиардера Дмитрия Босова, объявлена в розыск. Как указано в базе МВД, она разыскивается по уголовной статье, но ее суть не раскрывается.

Известно, что Босов* включили в реестр иноагентов в октябре 2022 года. Она утверждает, что поводом стало фальшивое интервью, которое ввело Минюст в заблуждение.

Напомним, что ее муж Дмитрий Босов — уроженец Барнаула, начал карьеру в угольной промышленности в Новосибирской области. Его компания «Сибирский антрацит» владела несколькими разрезами в регионе, включая Колыванский, Горловский и Восточный. В 2018 году на них добыли 14,8 млн тонн угля. Босов также был председателем попечительского совета и спонсором хоккейного клуба «Сибирь». В 2020 году его состояние оценивалось в размере 1,1 млрд долларов.

В мае 2020 года стало известно, что Босов умер — следствие квалифицировало смерть как самоубийство

* признана в России иноагентом решением Минюста