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общество

МВД объявило в розыск вдову сибирского миллиардера Дмитрия Босова

Фото с сайта «Сибантрацита»

МВД России объявило в розыск Катерину Босов* — вдову миллиардера Дмитрия Босова.

Катерина Босов*, вдова миллиардера Дмитрия Босова, объявлена в розыск. Как указано в базе МВД, она разыскивается по уголовной статье, но ее суть не раскрывается.

Известно, что Босов* включили в реестр иноагентов в октябре 2022 года. Она утверждает, что поводом стало фальшивое интервью, которое ввело Минюст в заблуждение.

Напомним, что ее муж Дмитрий Босов — уроженец Барнаула, начал карьеру в угольной промышленности в Новосибирской области. Его компания «Сибирский антрацит» владела несколькими разрезами в регионе, включая Колыванский, Горловский и Восточный. В 2018 году на них добыли 14,8 млн тонн угля. Босов также был председателем попечительского совета и спонсором хоккейного клуба «Сибирь». В 2020 году его состояние оценивалось в размере 1,1 млрд долларов.

В мае 2020 года стало известно, что Босов умер — следствие квалифицировало смерть как самоубийство

* признана в России иноагентом решением Минюста

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Александр Борисов
журналист

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