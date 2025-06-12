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общество

На четвёртом мосту в Новосибирске начали укладку асфальта

Фото: Сиб.фм

На эстакаде четвёртого моста в Новосибирске начали укладывать асфальт.

На левобережной эстакаде четвёртого моста в Новосибирске приступили к укладке асфальта. Конструкция длиной около 1200 метров готова на 97%. Верхний слой покрытия завершён на 74%.

Параллельно ведётся бетонирование фундаментов под акустические экраны общей протяжённостью более 2 км. Асфальт также укладывают в тоннеле под Транссибом длиной 95 метров.

Ранее Сиб.фм писал о том, что рейсы из Китая в Новосибирск задерживаются из-за тайфуна

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Валерия Митрохина
Журналист

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