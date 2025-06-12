Новосибирская дачница раскрыла секреты богатого урожая огурцов

Секретом обильного урожая огурцов поделилась с "АиФ-Новосибирск" опытная дачница Александра Степанова.

По её словам, ключ к успеху кроется в своевременной подкормке, без которой растения начинают испытывать дефицит важных элементов — азота, фосфора, калия, магния и кальция. О нехватке питательных веществ сигнализируют бледные листья, скудное цветение и желтоватая кайма по краям листовых пластин.

Особое внимание огородница уделяет неожиданному, но эффективному удобрению — обычной пищевой соде. Проверенный годами рецепт предполагает три этапа подкормки: первую проводят через 2-3 недели после посадки, вторую — спустя несколько недель, а третью — во время активного плодоношения. Для приготовления раствора на 10 литров воды добавляют 4 столовые ложки соды, а для заключительной подкормки концентрацию уменьшают до 3 ложек. Полученную смесь аккуратно вносят под корень растений.

В период плодоношения Степанова также рекомендует использовать органические удобрения — настой коровяка или птичьего помёта. Не менее важен и правильный полив, который должен учитывать состояние почвы и погодные условия. В пасмурные дни избыток влаги может привести к загниванию корней, тогда как в нормальных условиях огурцы поливают несколько раз в неделю.

Ранее сообщалось, что рост цен на огурцы, овес и горох зафиксировали в Новосибирске.