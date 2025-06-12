Новосибирский астроном опубликовал редкий кадр космической туманности

Житель Новосибирска астроном Алексей Поляков опубликовал уникальный снимок туманности NGC 2237, известной как «Розетка». Фотография была сделана ещё в 2018 году.

Как пояснил фотограф, этот объект представляет собой гигантское звёздное скопление, расположенное в созвездии Единорога на расстоянии около 5 200 световых лет от Земли. По его словам, туманность представляет особый интерес для исследователей, так как в её газопылевых облаках непрерывно рождаются новые звёзды.

Особенностью «Розетки» специалисты называют её необычную форму, напоминающую распустившийся цветок. Также интересны и ее впечатляющие размеры — диаметр космического образования превышает 50 световых лет. Как отметил Поляков, для создания такого снимка потребовалось специальное оборудование и многократная экспозиция.

Это не первая работа новосибирского астрофотографа, получившая признание в профессиональном сообществе. Ранее его снимки других космических объектов публиковались в специализированных изданиях.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, как новосибирские астрономы заметили распад пасхальной кометы.