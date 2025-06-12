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общество

Новосибирский ученый назвал простое и безопасное средство от гнуса

Фото: freepik

Директор ИСиЭЖ СО РАН рассказал, чем спасается от комаров и мошек.

С наступлением сезона гнуса жители Новосибирской области начали активно искать защиту от комаров и мошек. На полках магазинов исчезают ванилин и детские репелленты, а покупатели всё чаще интересуются нетоксичными средствами против насекомых.

Энтомолог, член-корреспондент РАН, директор институт систематики и экологии животных СО РАН Виктор Глупов много лет использует самодельное средство на основе натуральных компонентов. В его составе — недорогой крем с добавлением гвоздичного масла и березового дегтя. По его словам, такая смесь эффективна на пару часов и при необходимости легко обновляется. Деготь особенно хорошо помогает против мошек, но может пачкать одежду. Об этом пишет портал BFM-Новосибирск.

Среди альтернатив — детский крем с ванилином или эфирными маслами цитрусовых, но они менее устойчивы.

Напомним, что в Новосибирской области клещи атаковали 5460 человек

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Валерия Митрохина
Журналист

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