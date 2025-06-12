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наука

Новосибирским учёным дадут по 15 млн рублей на создание новых инженерных лабораторий

Фото: Сиб.фм

Власти Новосибирской области запустили программу поддержки молодых учёных — теперь они смогут создавать собственные инженерные лаборатории с финансированием до 15 млн рублей в год.

Как сообщили в региональном министерстве науки, участниками станут вузы, представившие проекты с обязательным участием индустриальных партнёров — предприятий, готовых не только консультировать, но и софинансировать исследования. Финансирование рассчитано на три года.

Проекты должны быть актуальны, нацелены на практическое применение и иметь команду с опытом. Сейчас в регионе уже работают девять молодёжных лабораторий, где разрабатывают биоудобрения, лекарства и методы диагностики. Новая волна будет ориентирована на инженерию, цифровизацию и технические инновации.

Напомним, что новосибирские разработчики помогут слепым увидеть с помощью камеры смартфона

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Валерия Митрохина
Журналист

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