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общество

Новосибирску грозит кризис на рынке жилья из-за отмены льготной ипотеки

Фото: Сиб.фм

Из-за отмены льготной ипотеки столице Сибири грозит кризис на рынке жилья.

Новосибирск вошел в число 11 городов с высоким риском на рынке недвижимости. По данным аналитического отчета «Движение.ру» (июнь 2024 – июнь 2025 гг.), в мегаполисе зафиксирован резкий спад продаж новостроек — коэффициент продаж к готовности опустился ниже 70%.

Причина — отмена льготной ипотеки. Ставки выросли, а желающих брать кредиты на жильё стало гораздо меньше. За год объём ипотечного кредитования на первичном рынке по стране упал с 475 до 167 млрд рублей в месяц. При этом строительство продолжается — темпы выросли более чем на 10%, что привело к накоплению неликвидного жилья и рискам для застройщиков.

Напомним, что в 2026 году пенсии новосибирцев повысят дважды и выше инфляции

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Валерия Митрохина
Журналист

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