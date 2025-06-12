Новосибирску грозит кризис на рынке жилья из-за отмены льготной ипотеки

Из-за отмены льготной ипотеки столице Сибири грозит кризис на рынке жилья.

Новосибирск вошел в число 11 городов с высоким риском на рынке недвижимости. По данным аналитического отчета «Движение.ру» (июнь 2024 – июнь 2025 гг.), в мегаполисе зафиксирован резкий спад продаж новостроек — коэффициент продаж к готовности опустился ниже 70%.

Причина — отмена льготной ипотеки. Ставки выросли, а желающих брать кредиты на жильё стало гораздо меньше. За год объём ипотечного кредитования на первичном рынке по стране упал с 475 до 167 млрд рублей в месяц. При этом строительство продолжается — темпы выросли более чем на 10%, что привело к накоплению неликвидного жилья и рискам для застройщиков.

Напомним, что в 2026 году пенсии новосибирцев повысят дважды и выше инфляции