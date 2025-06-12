Новосибирцы разлюбили книги

В Новосибирске наблюдается новая волна избавления от домашних книжных собраний. Как и в середине 2000-х, горожане активно сдают книги в букинистические магазины, передают через буккроссинг, дарят библиотекам или просто выбрасывают. Об этом сообщает «bfm-Новосибирск».

По словам книголюбов, «чистке» подвергаются самые разные коллекции — от скромных советских собраний, собранных в обмен на макулатуру, до солидных библиотек настоящих ценителей литературы.

«Книги из домашних собраний к нам поступают ежедневно, — поделилась с BFM-Новосибирск директор библиотеки им. Л. Н. Толстого Наталья Новикова. — Даже в технический день, когда мы закрыты для посетителей, у дверей регулярно оставляют сумки с книгами. На вопрос, почему расстаются с изданиями, люди отвечают по-разному: кто-то делает ремонт и считает книги пылесборниками, другие получают наследство и разбирают квартиры. Недавно, например, принесли собрание сочинений Достоевского».

Специалисты отмечают, что передача книг в библиотеки или букинистические магазины — наиболее цивилизованный способ расстаться с коллекцией. Гораздо печальнее, когда издания оказываются у мусорных контейнеров.

«К сожалению, в Новосибирске это не редкость, — рассказала BFM-Новосибирск директор антикварно-букинистического магазина «Сибирская горница» Нина Чесных. — Книги часто выбрасывают вместе с другим хламом, особенно молодые наследники, для которых они не представляют ценности. Когда мы такое видим, конечно, забираем издания — среди наших покупателей старые книги пользуются спросом».

Парадоксально, но одновременно с этим процессом в городе продолжается формирование новых домашних библиотек. Как отмечают в издательстве «Нигма», современные читатели стали более избирательны, предпочитая качественные издания с хорошей полиграфией, особенно когда речь идет о детской литературе.

Интересно, что по данным исследования платформы «Литнет» за 2024 год, Новосибирск вошёл в десятку самых читающих городов России, заняв шестое место. Этот факт подтверждает, что, несмотря на изменения в форматах чтения, интерес к книгам у горожан сохраняется.

Ранее Сиб.фм рассказывал об экземпляре редкой книги за авторством Жириновского.