Пятница 13. Завтра с вами случится страшное

Почему многие испытывают страх перед пятницей, приходящейся на 13-е число?

Пятница, 13-е – день, окутанный туманом суеверий и предрассудков, который в различных культурах считается днем, приносящим несчастья. Корни этих верований уходят далеко в прошлое и связаны с различными историческими и религиозными событиями.

Согласно одной из наиболее распространенных теорий, страх перед пятницей, 13-м, берет свои истоки в христианской религии. В Библии говорится о Тайной вечере, на которой присутствовало тринадцать человек: Иисус Христос и двенадцать его апостолов, один из которых, Иуда Искариот, предал Христа. На следующий день, который был пятницей, Иисус был распят. Таким образом, комбинация пятницы и числа 13 стала ассоциироваться с предательством и несчастьем.

В некоторых европейских странах существовало поверье, что присутствие 13 человек за одним столом может принести беду, как сообщает издание Time.

Еще одним важным событием, которое исторически могло укрепить негативное отношение к этой дате в западном мире, являются события, связанные с орденом тамплиеров. 13 октября 1307 года, в пятницу, по приказу французского короля Филиппа IV, было арестовано более сотни рыцарей-тамплиеров. Многие из них подверглись жестоким пыткам и были казнены.

В некоторых странах Запада в многоэтажных зданиях до сих пор можно встретить лифты, в которых отсутствует кнопка «13». После 12-го этажа сразу идет 14-й, чтобы успокоить суеверных жильцов и посетителей.

Боязнь числа 13 даже имеет специальное название – трискаидекафобия, а страх перед пятницей 13-го называют параскаведекатриафобией или фриггатрискаидекафобией.

Где это суеверие не распространено?

В Италии несчастливым днем считается не пятница, 13-е, а пятница, 17-е. Это связано с римской записью числа 17 (XVII), которая при перестановке букв образует слово «VIXI», что в переводе с латыни означает «я жил», символизируя смерть. Многие итальянцы стараются избегать важных дел в этот день, и в зданиях и транспорте часто отсутствует именно номер 17, а не 13.

В Китае, Японии, Южной Корее и многих других странах Восточной Азии число 13 не считается приносящим неудачу. Вместо этого люди стараются избегать числа 4, произношение которого на многих местных языках схоже со словом «смерть». Поэтому пятница, 13-е, не вызывает у жителей этих стран никакого беспокойства.

Таким образом, боязнь пятницы, 13-го, имеет глубокие исторические и культурные корни, но в современном обществе она поддерживается главным образом традициями и личными убеждениями. Важно помнить, что наша реальность формируется нашими мыслями и действиями, и не стоит позволять суевериям управлять нашей жизнью.