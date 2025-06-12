Самый страшный день в июне. За что боятся пятницу 13

Пятница, 13-е – один из самых известных предрассудков в мире. Но откуда берет начало этот страх? Его корни уходят вглубь истории, тесно переплетаясь с библейскими сказаниями, средневековыми легендами и реальными политическими интригами. Какие исторические события и мифы сделали этот день символом невезения?

Когда наступит пятница, 13-е в 2025 году?

В 2025 году сочетание пятницы и 13-го числа месяца произойдет всего один раз – в июне. В прошлом году у суеверных людей было вдвое больше поводов для беспокойства, так как "несчастливый" день приходился на сентябрь и декабрь.

Для тех, кто не верит в предрассудки, это, наоборот, повод для радости. Ведь в пятницу, 13 июня, будет дополнительный выходной в связи с празднованием Дня России.

Почему пятницу, 13-е, считают несчастливой?

В христианстве неприязнь к сочетанию пятницы и 13-го числа месяца объясняется библейской историей о последней трапезе Иисуса Христа со своими ближайшими учениками. Согласно Новому Завету, 13-м участником Тайной вечери был Иуда Искариот, который предал Христа. В пятницу, последовавшую за Тайной вечерей, Христос был распят. Поэтому для христиан всего мира пятница приобрела особое значение.

Также в этот день был разгромлен орден тамплиеров – средневековых рыцарей-крестоносцев. 13 октября 1307 года, в пятницу, во Франции по приказу короля Филиппа IV были проведены массовые аресты всех членов ордена. Тамплиеры владели огромными богатствами. Их укрепленные замки славились как самые надежные хранилища драгоценностей. Это стало причиной конфликта со светскими властями. Филипп IV распространил слух о том, что тамплиеры занимаются черной магией. Рыцари ордена были брошены в тюрьмы по обвинению в колдовстве и ростовщичестве, а французский король завладел их сокровищами.

Почему боятся "чертову дюжину"?

Число 13 также считается негативным вне зависимости от пятницы. Некоторые считают, что оно приносит беды и плохие предзнаменования.

Представление о "чертовой дюжине" берет начало в скандинавской мифологии. Оно связано с богом хитрости, обмана и коварства – Локи. Согласно легенде, на пир в Вальхаллу пригласили 12 богов. Но Локи не был в числе приглашенных. Тогда он разгневался и задумал коварный план. Локи пробрался на праздник, став 13-м по счету. Это привело к трагическим последствиям для скандинавского пантеона: из-за проделок Локи погиб любимец всех – бог весны и света Бальдр.

В картах Таро карта XIII – это Смерть. На ней часто изображают скелет в доспехах и с флагом, сидящий на белом коне. На флаге изображен белый цветок, символизирующий новое начало и возрождение.

В Древнем Египте число 13 означало "смерть" в контексте представлений о загробной жизни. Согласно мифам о боге Ра, душа должна пройти через 13 этапов своего развития: 12 при жизни и последний, 13-й, после смерти. Этот последний этап считался радостным, преобразующим, связанным с вечной жизнью после смерти. Число 13 символизировало завершение предыдущего цикла и начало следующего, что в языческих представлениях означало смерть.

Хотя во многих культурах число 13 имеет негативный смысл, его связь с пятницей – относительно новое явление в историческом плане. Первые упоминания о том, что этот день приносит несчастье, начинают появляться в европейских письменных источниках только в XIX веке.

Пятница, 13-е в кино и современной культуре

Современная массовая культура окончательно закрепила зловещую репутацию за днем, который уже считался несчастливым. В 1980-х годах на экраны вышла культовая хоррор-франшиза "Пятница, 13-е". Серия голливудских фильмов о маньяке в хоккейной маске завоевала огромную популярность и вызвала зрительский ажиотаж. Первый фильм франшизы собрал 59,7 млн долларов при скромном бюджете в 550 тыс. долларов.

Сюжет большинства частей: маньяк Джейсон Вурхиз воскресает из мертвых в пятницу, 13-го, чтобы отомстить за свою смерть и гибель матери. Изначально действие происходило в летнем лагере "Хрустальное озеро". Создатели франшизы отправляли Джейсона в космос и в Нью-Йорк. А еще его сталкивали с другим известным маньяком – Фредди Крюгером. Неудивительно, ведь киносерия насчитывает 12 фильмов.

Интересные факты о пятнице 13

• Страх перед числом 13 ученые называют трискаидекафобией, а боязнь совпадения этого числа с пятницей – параскаведекатриафобией.

• В США числа 13 боится десятая часть населения страны. Этот иррациональный страх приводит к экономическим потерям до 800 млн долларов в год, так как 13-го числа люди стараются избегать сделок, свадеб, поездок, покупок и даже выхода из дома.

• В Испании несчастливой датой считается вторник, 13-е. Истоки этого суеверия связаны с названием дня недели (martes). Оно происходит от имени древнеримского бога войны и огня Марса, который ассоциируется с разрушением, хаосом и смертью.

• В нумерологии число 12 считается символом полноты и завершенности: 12 месяцев в году, 12 знаков зодиака, 12 апостолов. Нарушение этого баланса воспринимается как вторжение хаоса и плохая примета.

• В Европе и США в некоторых домах, отелях и самолетах отсутствует число 13. Его обычно пропускают, заменяя на 12В или другое обозначение.

• Канадская группа Hot Hot Heat в своем альбоме Elevator заменила 13-ю композицию короткой инструментальной записью под названием "Четыре секунды шума".

• Существует поверье, что 13 гостей за столом – это к беде. В таком случае рекомендуется пригласить еще одного гостя или поставить на стол символический предмет, чтобы отвести несчастье.

• Считается, что в пятницу, 13-го, происходят крупные катастрофы и другие несчастья. Однако статистических подтверждений этому суеверию нет.