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общество

Сколько оставляют на чай в Новосибирске? В ресторанах — в среднем 340 рублей, в отелях — почти 500

Ru.freepik.com

Новосибирцы щедро благодарят официантов, таксистов и даже автомойщиков — исследование показало, кто и сколько получает на чай.

Жители Новосибирска в среднем оставляют 340 рублей чаевых после визита в ресторан. Такие данные приводят по итогам свежего опроса жителей города. Щедрее всего гости ведут себя в отелях: горничные и носильщики получают в среднем по 490 рублей.

Чаевые как благодарность за хороший сервис по-прежнему популярны: 56% опрошенных признались, что оставляют на чай таксистам, 49% — курьерам, 32% — парикмахерам. Курьеры и водители получают примерно по 140 рублей, а сотрудники автомоек и заправок — около 110 рублей.

Авторы опроса отмечают, что размер чаевых почти не зависит от возраста и пола клиента, но заметно варьируется в зависимости от сферы: чем ближе услуга к «живому контакту» и личному комфорту, тем выше сумма.

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Юрий Перевозов
Журналист

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