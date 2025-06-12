Сколько оставляют на чай в Новосибирске? В ресторанах — в среднем 340 рублей, в отелях — почти 500

Новосибирцы щедро благодарят официантов, таксистов и даже автомойщиков — исследование показало, кто и сколько получает на чай.

Жители Новосибирска в среднем оставляют 340 рублей чаевых после визита в ресторан. Такие данные приводят по итогам свежего опроса жителей города. Щедрее всего гости ведут себя в отелях: горничные и носильщики получают в среднем по 490 рублей.

Чаевые как благодарность за хороший сервис по-прежнему популярны: 56% опрошенных признались, что оставляют на чай таксистам, 49% — курьерам, 32% — парикмахерам. Курьеры и водители получают примерно по 140 рублей, а сотрудники автомоек и заправок — около 110 рублей.

Авторы опроса отмечают, что размер чаевых почти не зависит от возраста и пола клиента, но заметно варьируется в зависимости от сферы: чем ближе услуга к «живому контакту» и личному комфорту, тем выше сумма.