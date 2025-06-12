Состояние телеведущего Тиграна Кеосаяна показывает слабые признаки улучшения

Состояние Тиграна Кеосаяна после пяти месяцев в коме демонстрирует слабые признаки улучшения.

Режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян остаётся в стабильном тяжёлом состоянии после пяти месяцев пребывания в коме, вызванной острой сердечной недостаточностью и клинической смертью в конце декабря 2024 года.

Несмотря на отсутствие сознания, врачи отмечают слабые реакции пациента на внешние раздражители — лёгкие движения пальцев и редкое моргание, что рассматривается как признак начальных этапов восстановления мозговой активности.

Медицинская команда сохраняет осторожный оптимизм, подчёркивая, что подобные изменения важны для оценки динамики состояния. Одновременно продолжается мониторинг сердечной функции, и вопрос о необходимости трансплантации сердца остаётся открытым.

Путь к выздоровлению в таких случаях сложен и длителен, но сохраняется надежда на дальнейшее улучшение. Общественность и близкие Тиграна Кеосаяна продолжают следить за его состоянием, ожидая благоприятного исхода.