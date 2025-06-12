Стало известно, проведет ли прямую трансляцию в День России президент РФ

Владимир Путин не будет проводить прямую трансляцию в День России 12 июня.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует сегодня проводить прямую трансляцию или обращение в честь Дня России 12 июня. Вместо этого президент участвует в серии рабочих мероприятий в Кремле.

В программе — вручение государственных премий и медалей «Герой труда», совещание по госпрограмме вооружений и встреча с участниками образовательной инициативы «Время героев».

Пресс‑секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что эти события носят рабочий характер и не являются праздничными обращениями.