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общество

В День России возможны перебои с мобильным интернетом в регионах

Фото: Сиб.фм

В преддверии Дня России в некоторых регионах страны ожидаются временные отключения мобильного интернета.

Известно, что такие меры власти принимают на фоне усиленных атак со стороны ВСУ, чтобы обеспечить безопасность граждан и провести антитеррористические мероприятия.

Губернаторы и региональные власти уже предупредили жителей о возможных сбоях связи во время праздничных мероприятий 12 июня. В частности, в Мурманской области и Петербурге допускают ухудшение качества мобильной связи.

Ранее в ряде регионов, включая Курганскую, Свердловскую и Псковскую области, а также в Москве и Петербурге, зафиксированы многочисленные жалобы на перебои работы операторов МТС и Теле2.

Такие ограничения, по мнению властей, необходимы для предотвращения угроз и обеспечения безопасности населения в праздничные дни.

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Валерия Митрохина
Журналист

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