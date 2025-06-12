В День России возможны перебои с мобильным интернетом в регионах

В преддверии Дня России в некоторых регионах страны ожидаются временные отключения мобильного интернета.

Известно, что такие меры власти принимают на фоне усиленных атак со стороны ВСУ, чтобы обеспечить безопасность граждан и провести антитеррористические мероприятия.

Губернаторы и региональные власти уже предупредили жителей о возможных сбоях связи во время праздничных мероприятий 12 июня. В частности, в Мурманской области и Петербурге допускают ухудшение качества мобильной связи.

Ранее в ряде регионов, включая Курганскую, Свердловскую и Псковскую области, а также в Москве и Петербурге, зафиксированы многочисленные жалобы на перебои работы операторов МТС и Теле2.

Такие ограничения, по мнению властей, необходимы для предотвращения угроз и обеспечения безопасности населения в праздничные дни.