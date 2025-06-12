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проиcшествия

В Новосибирске без света остались девять многоквартирных домов

Фото: Сиб.фм

В центральной части города произошло аварийное отключение электроэнергии. В результате инцидента без электроснабжения остались жилые дома на улицах Депутатская, Семьи Шамшиных, Орджоникидзе, Державина и Военная.

Согласно данным муниципального портала Новосибирска, опубликованным в 21:10 10 июня, перебои с электричеством затронули девять многоквартирных домов. Как сообщается, причиной аварии стало повреждение кабеля в Центральном районе. Специалисты планируют восстановить подачу электроэнергии к 23:20.

Между тем, по свидетельствам очевидцев, реальное количество обесточенных домов может быть больше. Некоторые жилые здания, оставшиеся без света, не отображены на официальной карте отключений систем жизнеобеспечения города.

Ранее Сиб.фм рассказывал о подорожании электричества в Новосибирской области с июля

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Рафаэль Адам
Журналист

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